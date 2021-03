Het Amerikaanse Congres kreeg donderdagavond van de directeuren van Twitter, Google en Facebook geen duidelijk antwoord op de vraag of hun platforms medeverantwoordelijk zijn voor de bestorming van het Capitool. Beleidsmakers vroegen nadrukkelijk om een ja of nee, maar kregen niet zo'n antwoord.

Sociale media kregen veel kritiek, omdat de verspreiding van oproepen tot geweld en desinformatie zou hebben geleid tot de bestorming van het Capitool. Aanhangers van Donald Trump drongen het parlementsgebouw op 6 januari binnen, nadat de vertrekkende president zijn achterban had opgeroepen om in actie te komen tegen de "frauduleuze verkiezingen" waarin hij van Joe Biden had verloren.

Alleen Twitter-directeur Jack Dorsey beantwoordde de vraag aanvankelijk met ja, maar zei daarna dat het "bredere ecosysteem" moest worden meegerekend. Google-baas Sundar Pichai noemde het een complexe vraag en zei dat Google altijd een verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zei dat zijn bedrijf verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van "effectieve systemen" voor het tegengaan van de verspreiding van desinformatie. Hij vindt dat de geweldplegers en Trump voor de bestorming verantwoordelijk gehouden moeten worden.

Zuckerberg wil een andere internetwet

Het Congres verhoorde de directeuren vijf uur lang. Daarbij kwam vooral hun aanpak van valse of gevaarlijke content aan bod. "De beweging die achter de bestorming van het Capitool zit, begon en groeide op jullie platforms", zei Democraat Mike Doyle.

Verschillende critici in de VS pleiten voor een aanpassing of afschaffing van artikel 230, een onderdeel van de Communications Decency Act. Die zorgt ervoor dat online platforms niet verantwoordelijk zijn voor wat gebruikers erop zetten.

In verklaringen voorafgaand aan de bijeenkomst zei Zuckerberg dat die sectie moet worden aangepast. Volgens hem zijn bedrijven niet verantwoordelijk voor wat gebruikers plaatsen als ze kunnen aantonen zich voldoende in te zetten om schadelijk materiaal te wissen.

Ja of nee?

Tijdens het verhoor ging het ook over de verspreiding van desinformatie over het coronavirus en over de impact van sociale media op kinderen. Het Congres vroeg om korte en duidelijke antwoorden en kapte de directeuren regelmatig af als ze ergens over uitweidden.

Dorsey plaatste uit frustratie tijdens het verhoor een poll op Twitter met als stelling alleen een vraagteken. De volgers konden kiezen uit 'Ja' of 'Nee'. Democratisch afgevaardigde Kathleen Rice vroeg welke stelling won en zei vervolgens: "Je multitaskvaardigheden zijn indrukwekkend."