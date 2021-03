Identiteitskaarten met een inlogfunctie voor DigiD kampen met een storing. Nadat de inlogfunctie aangezet wordt, kan een storing in de chip van de kaarten ontstaan. Hierdoor kunnen documentscanners in bijvoorbeeld banken en ziekenhuizen de ID-kaarten niet altijd goed uitlezen, schrijft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op zijn website.

Het gaat om identiteitskaarten die tussen 4 januari en 17 maart van dit jaar zijn uitgegeven. Die nieuwe kaarten bevatten een chip waarmee mensen via DigiD kunnen inloggen bij overheidsdiensten. De inlogfunctie dient als extra beveiligingsmaatregel en is volgens de Rijksdienst toegevoegd om gegevens van mensen zo goed mogelijk te beschermen.

Het is niet duidelijk hoeveel ID-kaarten last hebben van de storing. Mensen kunnen zelf controleren of ze een identiteitskaart hebben die de storing bevat. Op de achterkant staat een afgiftedatum. Als die tussen 4 januari en 17 maart valt en modelnummer '012' heeft, behoort de kaart tot de getroffen serie. Burgers die zo'n kaart hebben, ontvangen een brief met meer informatie.

Mensen die een ID-kaart uit deze serie hebben, kunnen hun kaart tot 1 september 2022 kosteloos laten vervangen bij de gemeente of ambassade. Paspoorten die de chip bevatten, hebben geen last van de problemen.

De Rijksdienst heeft de mogelijkheid om de inlogfunctie van de identiteitskaarten te activeren tijdelijk uitgezet. Zo hoopt de dienst te voorkomen dat veel mensen met de storing te maken krijgen.