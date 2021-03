Het omstreden sociale netwerk Parler zegt dat het de FBI in de weken voor de bestorming van het Capitool afgelopen januari meer dan vijftig keer heeft gewaarschuwd over gewelddadige content op het platform. Dat schrijft Parler donderdag in een brief aan Carolyn Maloney, de Democratische vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden uit de staat New York.

Er zou onder meer zijn gewaarschuwd voor specifieke dreigingen richting het Amerikaanse parlementsgebouw. Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

Maloney leidt het comité dat de website onderzoekt. Zij had Parler op 8 februari verzocht met een reactie op het onderzoek naar de bestorming te komen.

Het conservatieve platform, dat veelal wordt gebruikt door aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, zou de FBI sinds december op de hoogte hebben gehouden over gebruikers die tot geweld opriepen. De federale politiedienst zou onder meer zijn ingelicht over een gebruiker die dreigde "te beginnen met het elimineren van mensen" op 6 januari. Een andere gebruiker riep op tot het verzamelen van een "gewapende macht van meer dan 150.000 mensen".

Parler ligt sinds de bestorming onder vuur. In januari verdween het platform omdat webhost Amazon en andere partners hun medewerking staakten. Volgens hen deed Parler te weinig tegen oproepen tot geweld door gebruikers van het platform. Vorige maand kwam het bedrijf weer online met behulp van een Russisch technologiebedrijf.