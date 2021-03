Wat is de beste laptop van 16 inch of groter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ben je weinig onderweg met je laptop en zit je vaak op dezelfde plek? Dan is het meestal niet zo erg als een laptop iets zwaarder en groter is. Een groter scherm kan dan een goede keuze zijn. Ook is een groter scherm handig als je veel series streamt op je laptop.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 112 laptops getest die nog verkrijgbaar zijn. Let op: door de toegenomen vraag vanwege corona is de verkrijgbaarheid wel beperkter dan normaal.

Binnen de categorie 16 inch en groter is een laptop van Apple de Beste uit de Test. Ben je op zoek naar een goedkoper alternatief, dan is een laptop van HP een goede optie.

Beste uit de Test: Apple MacBook Pro 16" 2019 Zilver (MVVL2N/A)

Goedkoop is hij zeker niet. Maar binnen de categorie 16 inch en groter wint deze MacBook Pro het van andere concurrenten.

De laptop is erg krachtig en snel. Hoewel Apple in de toekomst volledig overstapt op zijn eigen M-serie chips, hoef je je over de prestaties van deze Intel Core i7 zeker geen zorgen te maken. Maar heb je de iets oudere 15 inch-versie, dan zijn de verschillen in prestaties waarschijnlijk te klein om over te stappen.

Een reden om misschien wél over te stappen zijn het scherm en het toetsenbord. Het scherm is een stukje groter geworden, terwijl de laptop zelf niet veel is gegroeid. Dat komt doordat de randen om het scherm een stuk kleiner zijn.

De kwaliteit van het scherm is uitstekend. Het is geen 4K-scherm, maar de resolutie is hoog. Beelden zien er scherp en levendig uit en het scherm is erg helder voor een laptop.

Het toetsenbord voelt prettig aan en lijkt een stuk stabieler dan die van eerdere MacBooks. Op het toetsenbord van eerdere MacBooks was veel kritiek en het lijkt erop dat Apple die kritiek ter harte heeft genomen.

De accuduur is ook goed. Bij normaal gebruik zoals internetten en tekstverwerken gaat de accu ruim 12 uur mee. Daarnaast beschikt hij over 4 USB 3/Thunderbolt 3-poorten (type c).

Alternatief: HP 17-by3811nd

Ga je liever voor een goedkoper model, dan is deze laptop van HP een goed alternatief. Hij presteert wel wat minder goed dan de Beste uit de Test, maar heeft nog steeds een prima rekenkracht.

Waar je vooral op moet inleveren is het scherm. De helderheid, het contrast en de kleurweergave zijn beneden de maat. Je kunt er prima op werken maar voor fotobewerking of videostreaming is dit dus niet de juiste laptop.

De laptop heeft in totaal drie USB-aansluitingen, waarvan twee poorten USB 3 zijn. Ook heeft hij een fysieke internetpoort (1 Gbit/s ethernet) en een HDMI 1.4-aansluiting.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.