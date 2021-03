Leerlingen van de Friese school CSG Comenius Mariënburg hebben ddos-aanvallen uitgevoerd op hun eigen school. Daardoor hadden leraren een week lang problemen met het geven van online lessen.

Bij een ddos-aanval stuurt een crimineel veel internetverkeer naar een website of server. Daardoor kan een website of server overbelast raken en onbereikbaar worden.

De school in Leeuwarden, waar zo'n vijftienhonderd havo en vwo-leerlingen op zitten, had door de aanvallen ruim een week last van haperend internet. Dat gaf vooral problemen tijdens de online lessen. "Leerlingen kregen steeds een zwart scherm te zien omdat de verbinding van de leraren wegviel", zegt locatiedirecteur Freek Polter tegen NU.nl.

Inmiddels zijn de aanvallen gestopt en werkt alles weer naar behoren. Uit onderzoek is gebleken dat in ieder geval twee leerlingen achter de aanvallen zitten.

Maar toen zij daarmee stopten, was het probleem nog niet opgelost. Daarom vermoedt de school dat er nog meer leerlingen bij betrokken zijn. "We onderzoeken uiteraard nog of dit ook echt het geval was", zegt Polter.

Hij vermoedt dat de daders het uit verveling hebben gedaan, maar wil nog niet zeggen wat voor straffen ze kunnen verwachten. Ook is hij niet blij met het gemak waarmee zijn leerlingen de schoolsystemen konden platleggen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.