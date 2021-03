Twitter vraagt mensen in een enquête om hun mening over reageren op tweets met een emoji, schrijft TechCrunch. Hiermee zouden gebruikers niet alleen een hartje kunnen uitdelen, maar ook kunnen reageren met een bedenkelijk gezicht of een lachend poppetje. Daarmee lijkt de reactiemogelijkheid op die van Facebook.

Een woordvoerder van Twitter heeft bevestigd dat het bedrijf "nieuwe manieren onderzoekt waarmee mensen zich kunnen uitdrukken in gesprekken op het platform". In de enquête wordt vooral gevraagd in welke volgorde de verschillende emoji's geplaatst moeten worden.

Twitter denkt aan een hartje, een lachend poppetje, een bedenkelijk kijkend gezicht, een droevig gezicht, een vuuremoji, twee handen die in de lucht worden gestoken en een boos poppetje.

Daarnaast overweegt Twitter groene en rode knoppen, waarmee gebruikers kunnen laten zien of ze het met een tweet eens of oneens zijn. Twitter vraagt gebruikers wat de voor- en nadelen van dit systeem zijn.

Het is niet bekend of Twitter dit soort reacties daadwerkelijk aan zijn platform toevoegt.