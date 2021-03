Facebook heeft een groep Chinese hackers geblokkeerd, die het socialemediaplatform gebruikten om Oeigoeren in het buitenland aan te vallen. Volgens Facebook verzonden hackers schadelijke links om leden van de Oeigoerse moslimminderheid te bespioneren.

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende etnische minderheid en leven vooral in het noordwesten van China. De islamitische groep wordt onder druk gezet door China, onder meer door hen in zogenoemde heropvoedingskampen te plaatsen.

Facebook zegt dat Chinese hackers honderden Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten in het buitenland aanvielen. De hackers gebruikten nepprofielen om het vertrouwen van de Oeigoeren te winnen. Vervolgens stuurden ze linkjes die na het openen schadelijke software installeerden, waarmee de slachtoffers bespioneerd konden worden. De getroffen Oeigoeren komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar wonen inmiddels in Turkije, Kazachstan, de VS, Syrië, Australië en Canada.

Het is volgens Facebook niet zeker of de regering in Peking achter de aanvallen zit. Tot nu toe ontkent de regering steeds zijn betrokkenheid bij cyberaanvallen en -spionage.