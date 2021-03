Gegevens van mogelijk miljoenen Nederlanders zijn door criminelen gestolen bij RDC, een bedrijf dat autogarages ICT-diensten aanbiedt. Dat meldt de NOS donderdag op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om onder meer privéadressen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata van klanten van de autogarages. De gegevens worden verkocht op een hackersforum. Hoeveel mensen gedupeerd zijn, is onbekend.

De hacker die de data verkoopt, zegt gegevens van 7,3 miljoen personen te hebben. De NOS schrijft dat sommige klanten mogelijk meerdere keren zijn meegeteld.

RDC bevestigt op zijn website dat er gegevens zijn gelekt. "Het gaat om verouderde gegevens uit september 2018 tot eind januari 2019." Het bedrijf onderzoekt wat er is gebeurd en heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "We zijn hier enorm van geschrokken. Wij betreuren dit voorval ten zeerste en stellen alles in het werk om inzichtelijk te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en vooral hoe dit in de toekomst te voorkomen."

Het ICT-bedrijf levert een dienst aan garages die daarmee bijvoorbeeld automatisch klanten kunnen mailen als het tijd is voor de apk. Criminelen kunnen de data gebruiken om uit te zoeken waar dure auto's geparkeerd staan. Oplichters kunnen de gegevens inzetten om mensen gericht aan te vallen.