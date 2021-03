De Amerikaanse internetwet waarin staat dat techbedrijven niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor berichten die gebruikers plaatsen, moet worden aangepast. Daarvoor zullen Facebook-directeur Mark Zuckerberg en Google-baas Sundar Pichai donderdag pleiten tijdens een verhoor in de Amerikaanse senaat over de verspreiding van desinformatie.

Bij die bijeenkomst schuift ook Twitter-topman Jack Dorsey aan. De drie directeuren hebben woensdag in de aanloop naar het verhoor hun standpunten gepubliceerd.

Zuckerberg maakt een punt dat sectie 230, een onderdeel van de Communications Decency Act uit 1996, moet worden aangepast. Hij schrijft dat het internet in de afgelopen 25 jaar dusdanig is veranderd dat daarom een update van de wet nodig is.

Zuckerberg vindt dat het voor platforms verplicht moet worden om te laten zien wat hun systemen doen om illegale content op te sporen en te verwijderen. "Platforms horen niet verantwoordelijk te zijn als een bericht dat de regels breekt de detectiesystemen omzeilt", schrijft hij. "Dat zou onwerkbaar zijn voor platforms waarop miljarden berichten per dag worden geplaatst. Maar het moet wel verplicht zijn voor bedrijven om adequate systemen te gebruiken die illegale content aanpakken."

Sectie 230 geeft bedrijven de ruimte om in te grijpen als berichten niet stroken met de regelgeving van de techplatforms. Volgens de wet moet dit wel "met de beste bedoelingen" gebeuren. Toch wordt er in de Amerikaanse politiek gesteggeld over de wet. Volgens Republikeinen grijpen bedrijven als Facebook en Twitter te vaak in. Democraten zeggen dat bedrijven niet goed ter verantwoording geroepen kunnen worden op momenten dat zij niet ingrijpen.

Pichai waarschuwt: Schrap sectie 230 niet

Verschillende senatoren hebben al voorstellen gedaan om de regelgeving aan te passen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump en de huidige Amerikaanse president Joe Biden riepen allebei op om sectie 230 volledig in te trekken, maar Pichai waarschuwt in zijn brief voor de gevaren die dat met zich meebrengt.

Pichai noemt de wet fundamenteel voor het open internet. "Zonder sectie 230 zouden platforms te veel berichten wegfilteren of juist helemaal niet. In de strijd tegen misinformatie stelt de wet bedrijven juist in staat om streng op te treden tegen schadelijke content."

Dorsey schrijft in zijn standpunten niet over hervormingen van de wet. Wel legt hij uit wat Twitter de afgelopen tijd heeft gedaan om de verspreiding van desinformatie te voorkomen.