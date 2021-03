Microsofts spraakassistent Cortana werkt nog tot het einde van deze maand op Android- en iOS-toestellen. Daarna worden Cortana-apps op de platforms gestopt. Dat laat Microsoft inmiddels via meldingen in de apps weten, schrijft WindowsCentral.

In juli vorig jaar maakte Microsoft al bekend dat het bedrijf "begin 2021" zou stoppen met de Cortana-apps, waarmee mensen de stemassistent kunnen gebruiken. Nu is een specifieke datum bekend.

Microsoft biedt meer informatie op een hulppagina op de website. "De Cortana-content die je hebt gemaakt, zoals herinneringen en lijstjes, werken vanaf 31 maart niet meer in de Cortana-app voor mobiele telefoons. Wel kun je ze nog bereiken via Cortana in Windows."

Cortana wordt verder ontwikkeld, maar wordt gerichter ingezet voor zakelijk gebruik. Zo is de stemassistent te gebruiken in chatdienst Microsoft Teams en mailapp Outlook.

De stemassistent werd in 2014 geïntroduceerd. Cortana concurreert met onder meer Apples Siri en de Google Assistent. De naam Cortana werd gebaseerd op de kunstmatige intelligentie in de gamereeks Halo.