Microsoft heeft zijn communicatieplatform Teams voorzien van een transcriptiefunctie waarmee Engelse audio automatisch kan worden omgezet in tekst, zo heeft de techgigant dinsdag aangekondigd in een blog.

De functie kan volgens Microsoft verschillende sprekers herkennen en zou audio bijna "realtime" registreren. Zo kunnen mensen die later aansluiten bij een vergadering op Teams bijvoorbeeld zien wat er voor hun komst is gezegd in het gesprek.

De transcripties verschijnen in een kolom aan de rechterkant van de desktopapp. Ze zijn gekoppeld aan de avatar van elke deelnemer aan het gesprek.

De nieuwe functie maakt gebruik van artificiële intelligentie. Volgens Shalendra Chhabra van Microsoft was het een uitdaging om live transcriptie zonder hoge kosten én met hoge nauwkeurigheid te ontwikkelen.

"De afgelopen twee jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het oplossen van dit probleem. We hebben onze modellen met behulp van artificiële intelligentie drastisch verbeterd op het gebied van nauwkeurigheid", zegt hij.

Op dit moment is de transcriptiefunctie alleen in het Engels te gebruiken, maar de verwachting is dat Microsoft later meer talen zal toevoegen. Ook is de functie vooralsnog alleen beschikbaar op de desktopapp en voor gebruikers met een Business-abonnement.