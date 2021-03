De Franse persvrijheidsorganisatie Reporters sans Frontières (RSF) is een rechtszaak gestart tegen Facebook. Volgens de organisatie overtreedt het platform zijn eigen voorwaarden door gebruikers geen veilige omgeving te bieden, meldt Endgaget.

Volgens RSF zou Facebook niet voldoende maatregelen nemen om de verspreiding van haat en desinformatie tegen te gaan. De organisatie noemt de beloften van Facebook om te zorgen voor een veilige omgeving voor gebruikers "grotendeels gelogen".

Volgens RSF blijkt uit meerdere onderzoeken dat Facebook een grote rol speelt in de verspreiding van desinformatie. Zo bracht Avaaz, een Amerikaanse advocatengroep die is gespecialiseerd in online desinformatie, vorige week een rapport uit waarin staat dat Facebook miljarden kansen zou hebben laten liggen om de verspreiding daarvan tegen te gaan.

Dit zou onder meer lang niet vaak genoeg zijn gebeurd in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.

De advocatengroep analyseerde voor het onderzoek honderd van de populairste Facebook-pagina's die meerdere keren desinformatie hebben verspreid. Daaruit zou zijn gebleken dat de pagina's miljarden keren zijn bekeken in de periode van maart tot oktober vorig jaar.

Er is geen garantie dat de rechtszaak een succes wordt. Facebook zegt al veel maatregelen te nemen om de verspreiding van haat en desinformatie tegen te gaan.