Zeker vier op de tien mensen (41 procent) vragen een coronatest aan na een waarschuwing van de CoronaMelder, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Of iemand op het moment van de melding klachten had die kunnen duiden op het coronavirus, maakte geen groot verschil.

CoronaMelder is sinds oktober landelijk in gebruik. De app waarschuwt als blijkt dat een gebruiker in de buurt is geweest van iemand die COVID-19 blijkt te hebben.

Het onderzoek is onderdeel van meerdere studies naar de vraag wat CoronaMelder bijdraagt in de strijd tegen het coronavirus.

"De vraag is niet alleen hoeveel mensen een melding krijgen, maar ook wat mensen daar vervolgens mee doen", zegt onderzoeker Wolfgang Ebbers woensdag tegen NU.nl. "Dus laat je testen, blijf thuis en volg de regels op."

Sinds december is een waarschuwing van CoronaMelder genoeg om een test aan te vragen. In de weken daarvoor konden mensen zich alleen laten testen als zij daadwerkelijk klachten hadden. Omdat het onderzoek beide periodes betrof, moet de 41 procent die zich liet testen, worden gezien als een ondergrens.

"Waar de bovengrens dan ligt, weet ik niet", zegt Ebbers. "Maar we weten dat mensen die CoronaMelder gebruiken de adviezen over het algemeen beter opvolgen." Daarom vermoedt hij dat uiteindelijk meer dan de helft zich na een melding laat testen.

Minder dan de helft blijft na waarschuwing thuis

Uit het onderzoek van de EUR blijkt ook dat minder dan de helft van de personen na een CoronaMelder-waarschuwing thuis in quarantaine gaat. Zo bleef 45 procent altijd thuis na een melding. 40 procent ging wel in quarantaine, maar was minder strikt.

De cijfers liggen iets lager de resultaten van eerdere onderzoeken die het RIVM in dezelfde periode uitvoerde. Daaruit kwam naar voren dat ongeveer 50 procent thuisblijft na een CoronaMelder-waarschuwing. Mensen die door een GGD-medewerker gewaarschuwd worden, volgen dit advies iets vaker op.

Ebbers' onderzoek richtte zich specifiek op CoronaMelder-gebruikers. "Daaruit zien we dus dat meer dan de helft na een waarschuwing van de app alsnog de deur uitgaat", zegt hij. "Daar moet de overheid echt wat aan gaan doen."

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het naar aanleiding van dit onderzoek in campagnes extra rekening gaat houden met dit aspect.

Verbetering: De focus van het artikel lag bij publicatie in de ochtend op het contact met de GGD na een waarschuwing van CoronaMelder. Dit is 's middags aangepast, omdat het andere deel van het onderzoek andere, nieuwe inzichten geeft.