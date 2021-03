De Chinese telefoonmaker OnePlus heeft dinsdagmiddag de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro aangekondigd. De vernieuwingen zijn volgens de maker vooral te vinden in de camera's.

OnePlus werkt voor die camera's samen met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad. De samenwerking moet zorgen voor een verbetering in de camerasoftware, zodat kleuren op foto's natuurgetrouwer ogen.

De OnePlus 9 heeft drie cameralenzen op de achterkant: een standaardlens (48 megapixel), een groothoeklens (50 megapixel) en een monochroomlens (2 megapixel). Die is bedoeld om direct in zwart-wit te fotograferen, zonder dat de kwaliteit verloren gaat door een filter.

De OnePlus 9 Pro heeft dezelfde camera's, plus een telelens (8 megapixel). Daarmee kan 3,3 keer ingezoomd worden zonder kwaliteitsverlies.

Snelle schermen, snel opladen

De OnePlus 9 heeft een beeldscherm van 6,55 inch. De Pro is met een scherm van 6,7 inch iets groter. Beide toestellen hebben een scherm met een ververssnelheid van 120 keer per seconde. Daarmee ziet scrollen en gamen er soepel uit. Verder zijn de telefoons voorzien van een Snapdragon 888-chip met 5G-ondersteuning.

Beide toestellen hebben een 4.500 mAh-accu. De telefoons ondersteunen draadloze opladers, maar zijn ook met een kabel op te laden. De stekker wordt meegeleverd in de doos. Volgens OnePlus is de accu in een half uur volledig op te laden. De OnePlus 9 Pro werkt daarnaast met snelle draadloze laders van 50 watt. Daarmee kan de accu in 43 minuten geladen worden.

De OnePlus 9 kost 699 euro, de OnePlus 9 Pro kost 899 euro. Beide toestellen komen ook in duurdere uitvoeringen beschikbaar, met meer werkgeheugen en opslagruimte. De Pro-versie is vanaf 31 maart te koop, de OnePlus 9 vanaf 26 april.