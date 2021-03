SpaceX zal "ruim voor 2030" zijn Starship-raketten op Mars laten landen, liet topman Elon Musk dinsdag op Twitter weten.

Eerder deze maand eindigde een test met een onbemande Starship-ruimteraket in een explosie. De raket ontplofte na een succesvolle landing op lanceerbasis Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas.

Het was de derde keer dat een testvlucht met de Starship eindigde in een explosie. Bij testvluchten in januari en februari gebeurde hetzelfde.

Het ruimtevaartbedrijf hoopt met de Starship-raket mensen naar de maan en uiteindelijk Mars te kunnen brengen. De raket bestaat uit twee delen: Starship (het passagiers- en cargogedeelte) en Super Heavy (de stuwraket). Als beide delen zijn samengevoegd, is het ruimtevaartuig 120 meter hoog.