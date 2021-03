KPN wil bijna duizend dorpen eerder aansluiten op het glasvezelnetwerk dan gepland. De provider gaat daarvoor een samenwerking met pensioenfonds ABP aan.

De partijen willen de komende jaren 1 miljard euro extra investeren in de aanleg van een glasvezelnetwerk in bijna duizend kleine dorpen en kleine woonkernen.

KPN maakte eerder bekend in de komende vijf jaar 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van glasvezel te willen voorzien. Door de samenwerking met het pensioenfonds kan deze uitrol worden versneld. Daardoor kan KPN focussen op andere plekken in Nederland.

Het gaat volgens de provider om 700.000 extra aansluitingen in dorpen zoals Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Deze plaatsen krijgen voor 2026 glasvezel ter vervanging van koper. Ook krijgen meer dan 200.000 adressen op ongeveer 1.400 bedrijventerreinen nu eerder dan gepland glasvezel. Deze gebieden zouden anders na 2025 aan de beurt komen.

"De vraag naar glasvezel bij consumenten en bedrijven blijft groeien. Iedereen wil internet dat op hoge snelheid steeds grotere hoeveelheden data aankan", zegt KPN-directeur Joost Farwerck.