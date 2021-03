De allereerste tweet ooit, geplaatst door Twitter-oprichter Jack Dorsey, heeft maandag bij een veiling 2,9 miljoen dollar (bijna 2,5 miljoen euro) opgeleverd. Dorsey verkocht het eerste bericht dat ooit op het sociale medium werd geplaatst als een NFT, een digitaal object dat voorzien is van een echtheidscertificaat en een handtekening.

Het bericht met de tekst 'just setting up my twttr' werd geplaatst op 21 maart 2006. Dorsey wil de opbrengst van het bericht aan mensen in Afrika schenken die door het coronavirus getroffen zijn.

De tweet van Dorsey werd gekocht door Sina Estavi, de topman van blockchainbedrijf Bridge Oracle. Hij betaalde voor het bericht in de digitale munteenheid Ether en zegt 'dankbaar' te zijn dat hij de tweet kon kopen. De tweet blijft overigens gewoon zichtbaar voor iedereen op Twitter.

NFT staat voor non-fungible token, een voorwerp dat niet uitwisselbaar is voor iets anders. Een kunstwerk is bijvoorbeeld ook niet uitwisselbaar, maar een goudstaaf of een aandeel wel.

De markt voor dergelijke digitale zaken is dit jaar plotseling geëxplodeerd. De digitale werken worden via de blockchain van een handtekening voorzien. Liefhebbers vergelijken de NFT's wel met het verzamelen van voetbalplaatjes, waarbij verzamelaars gokken dat de plaatjes in de toekomst meer waard worden.