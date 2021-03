De Android-versie van audiochatapp Clubhouse is "over een paar maanden" te downloaden. Dat zei het bedrijf zondag in een Clubhouse-stream, schrijft Techcrunch.

Oprichter Paul Davison zou zich zorgen maken dat een te snelle uitrol naar Android een negatieve impact zou hebben op de app. Het algoritme dat bepaalt welke Clubhouse-kamers je krijgt aangeraden zou weinig raad weten met veel nieuwe content.

Het bedrijf sleutelt daarom aan de activiteitstab van de app. Ook zal de app meer functies krijgen die gericht zijn op het gedrag van de gebruiker.

Het huidige deurbeleid, waarbij nieuwe gebruikers alleen op uitnodiging lid kunnen worden, moet in de komende maanden ook op de schop.

Clubhouse staat gebruikers toe om in virtuele 'kamers' met andere gebruikers te praten via audiochat. Meestal zijn deze kamers toegespitst op bepaalde onderwerpen.

Twitter Spaces, een concurrerende functie van Twitter, is al op Android te gebruiken. Spaces bevindt zich nog in een testfase, maar wordt naar steeds meer gebruikers uitgerold.