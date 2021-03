De digitale infrastructuur van webhostingbedrijf TransIP lijkt weer stabiel na twee ddos-aanvallen die een groot aantal websites op maandag uit de lucht haalden. Sites als die van verloskundigenorganisatie Onatal en smartphonebedrijf Fairphone waren lang niet te bereiken.

In eerste instantie werden de nameservers van het bedrijf aangevallen, schrijft TransIP op zijn website. De nameservers zorgen ervoor dat je computer contact kan zoeken met een website.

Het gaat volgens TransIP om twee golven van ddos-aanvallen. Om 13.30 uur vond de eerste golf plaats. Nadat engineers van het bedrijf poogden die aanval af te slaan, volgde er een tweede golf, die gericht was op "de hele infrastructuur", niet alleen de nameservers.

"Tijdens het afwenden van deze aanval en het oplossen van de gevolgen hiervan zijn we helaas getroffen door wat een tweede, hevigere aanval leek te zijn", schrijft het bedrijf.

TransIP zal de situatie "vannacht in de gaten houden" en onderneemt stappen om de beveiliging te verbeteren.

Een Distributed Denial of Service (ddos)-aanval houdt in dat iemand bijzonder veel computers tegelijkertijd naar dezelfde server stuurt. Deze raakt overvraagd en is daarna niet tot lastig te bereiken.