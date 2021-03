LG heeft geen koper gevonden voor zijn smartphonetak en gaat mogelijk volgende maand aankondigen dat er geen LG-smartphones meer gemaakt zullen worden. Dat schrijft The Korea Herald maandag op basis van informatie van insiders in de Zuid-Koreaanse techindustrie.

De krant berichtte in januari dat het Zuid-Koreaanse techbedrijf erover dacht de smartphonetak te verkopen of helemaal te staken. Bronnen zeggen dat onderhandelingen met Volkswagen en het Vietnamese Vingroup over de verkoop spaak zijn gelopen.

LG was ooit de op twee na grootste smartphonefabrikant ter wereld. Het bedrijf leed de afgelopen vijf jaar 3,7 miljard euro verlies en het marktaandeel zakte naar 1,7 procent.

Daarom is het Zuid-Koreaanse bedrijf al langere tijd bezig met een herstructurering. Nu die wordt afgerond, is het vermoedelijk ook snel gedaan met de smartphonetak.

Eerder aangekondigde plannen, zoals een oprolbare telefoon, gaan waarschijnlijk niet door. Er vindt volgende maand een vergadering van aandeelhouders plaats. Verwacht wordt dat het einde van de smartphonetak daarna wordt aangekondigd.