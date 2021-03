Een wetsvoorstel om de macht van grote techbedrijven in de Europese Unie te beteugelen loopt mogelijk vertraging op vanwege ruzie tussen verschillende commissies in het Europese parlement, schrijft The Financial Times.

De wet inzake digitale markten ligt sinds december op tafel, maar moet nog besproken worden door het Europese parlement. De wet moet het mogelijk maken om oneerlijke concurrentie door bedrijven als Facebook en Amazon aan te pakken, bijvoorbeeld door ze op te splitsen.

Verschillende commissies binnen het parlement maken ruzie over wie het voortouw mag nemen in de discussies rond het wetsvoorstel. De ruzie draait om de vraag onder wiens portefeuille het wetsvoorstel precies valt.

Betrokken politici hopen volgens The Financial Times dat er eind maart een beslissing wordt genomen.

Margrethe Vestager, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor mededinging wil dat het wetsvoorstel begin 2022 wordt aangenomen. Afgelopen week drong Vestager er opnieuw op aan om de discussies te versnellen. "Nu is het moment dat jullie, zoals David Bowie zou zeggen, helden kunnen zijn."

Europese wetgevers willen haast maken

De Europese Unie hoopt met de wet een Europabreed beleid te voeren rond techbedrijven. In Frankrijk en Duitsland wordt echter ook aan wetten rond techgiganten gewerkt. Onder andere daarom vinden Europese wetgevers dat er haast bij is. Ook de zorg dat bedrijven als Amazon op middellange termijn alle concurrenten uit de markt kunnen wegjagen speelt een rol.

Volgens betrokken wetgevers zijn de ruzies een normaal onderdeel van het proces, schrijft The Financial Times. Zij geloven dat het haalbaar is om de wet begin volgend jaar aan te nemen.