Apple heeft van Procon-SP, de consumentenbond in de Braziliaanse staat Sao Paolo, een boete van omgerekend 1,6 miljoen euro gekregen. Dat schrijft Tilt. Het bedrijf wordt bestraft omdat het geen adapter meelevert in de doos van iPhones.

Procon-SP beschuldigt Apple er verder van consumenten te hebben misleid in reclame-uitdingen, het verkopen van toestellen met productiefouten en het niet repareren van producten die nog garantie hadden. Volgens Procon-SP moet Apple de Braziliaanse consumentenwet "begrijpen en respecteren".

Apple levert sinds de komst van de iPhone 12 geen stekkerblokje meer mee in de doos van zijn telefoons. Procon-SP vroeg eind vorig jaar aan het bedrijf wat daar de reden van was. Volgens Apple zorgt het voor kleinere doosjes, zodat er meer iPhones verscheept kunnen worden. Ook zou het minder belastend voor het milieu zijn.

Procon-SP ging daar niet in mee en vroeg Apple om alsnog een adapter mee te leveren. Dat deed Apple niet.

Volgens de consumentenbond is het niet logisch om telefoons zonder lader te leveren, als de waarde van het product niet wordt herzien en als er geen plan is om oude apparaten te recyclen. Procon-SP zegt daarnaast dat er te weinig bewijs is dat Apple hiermee zijn impact op het milieu verkleint.

Apple kan nog in beroep tegen de boete. Als beide partijen er niet uitkomen, moet de zaak mogelijk in de rechtbank worden beslist.