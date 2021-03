Tesla-directeur Elon Musk heeft op een conferentie in China benadrukt dat auto's van Tesla niet gebruikt worden voor spionage, schrijft Bloomberg. Daarmee reageert Musk op berichten die vrijdag naar buiten kwamen, waaruit blijkt dat het Chinese leger de auto's weert van zijn bases. De strijdkrachten zijn bang dat de ingebouwde camera's geheime informatie kunnen vastleggen.

"Er is voor ons een zeer sterke stimulans om heel vertrouwelijk met alle informatie om te springen", zei Musk tijdens het China Development Forum, een virtuele conferentie die door de Chinese overheid is georganiseerd.

"Als een commercieel bedrijf zou spioneren, zouden de negatieve effecten daarvan desastreus zijn. Als Tesla bijvoorbeeld auto's zou inzetten om in China - of in welk land dan ook - te spioneren, zou het bedrijf overal opgedoekt worden."

Tesla's zijn voorzien van camera's en andere technologie die onder meer helpen bij het inparkeren. Een bron van persbureau Bloomberg binnen het Chinese leger zei vrijdag dat de overheid deze technologie moeilijk kan controleren.