Twitter test een functie waarmee een verzonden tweet teruggehaald kan worden voordat hij geplaatst is. Nadat een gebruiker op 'Tweet' heeft getikt, is er een korte bedenktijd waarin het bericht nog kan worden teruggehaald. Twitter bevestigt de proef in gesprek met CNET.

De mogelijkheid werd ontdekt door apponderzoeker Jane Manchun Wong, die vaker van dit soort kleinschalige tests ontdekt. Uit haar screenshots blijkt dat er wellicht een abonnement nodig is om tweets terug te kunnen halen.

Aan het begin van deze maand maakte Twitter in een reeks tweets al melding van de komst van abonnementen. "Dit jaar zullen jullie ons abonnementen zien testen. Hopelijk kunnen we verschillende van deze producten daadwerkelijk uitbrengen."

De terughaalfunctie verschilt van de mogelijkheid om tweets te verwijderen. Dat kan namelijk achteraf, terwijl het terughalen gebeurt voordat de tweet is verzonden. Daarmee lijkt het op de annuleringsknop van mailprogramma's, waarbij gebruikers enkele seconden de tijd hebben om het verzenden van een mail te annuleren, als ze bijvoorbeeld beseffen dat ze een bijlage zijn vergeten.

Al jaren vragen Twitter-gebruikers om een knop waarmee ze verstuurde tweets kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om spelfouten te verbeteren. Tot nu toe heeft Twitter die boot afgehouden. Met een terughaalfunctie zouden mensen iets langer de tijd krijgen om foutjes te ontdekken voordat de tweet online komt.

Of en wanneer de functie daadwerkelijk officieel wordt uitgerold voor alle gebruikers, is niet bekend.