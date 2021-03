Spannende ruimteavonturen beleven in Dungeon of the Endless, en Swell, een nieuw sociaal medium dat om audio draait. Dit zijn de apps van de week.

Dungeon of the Endless

Afgelopen week kwam de smartphoneversie van Dungeon of the Endless uit, een pc-game die een paar jaar geleden hoge ogen gooide. Critici waren vooral onder de indruk van de interessante gameplay, de drukkende sfeer en de retro vormgeving.

In het spel kruip je in de huid van een groep gestrande ruimtereizigers die de generator van hun schip moeten beschermen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hordes vijanden proberen hier een stokje voor te steken.

De gameplay bestaat vooral uit het verdedigen van je basis en het verkennen van de aangrenzende kerkers. Tijdens het avonturieren wordt je team sterker en ontdek je bijvoorbeeld nieuwe wapens en uitrustingen. Alle teamleden hebben hun eigen sterke en zwakke punten, dus het is belangrijk om het slagveld tactisch te betreden.

De smartphoneversie van het spel bevat alle reeds uitgebrachte uitbreidingen. Speel de game wel op een telefoon met groot scherm, anders is de tekst erg slecht leesbaar.

Download Dungeon of the Endless voor Android (4,99 euro) of iOS (5,49 euro)

61 Trailer Dungeon of the Endless Apogee

Swell

De volgende stap van sociale media is misschien wel audio. Na Clubhouse en Spaces van Twitter is er nu een ander soort audioapp bij gekomen: Swell. In deze app klets je echter niet live met elkaar, maar via vooraf opgenomen spraakberichten.

Swell is dus vergelijkbaar met een WhatsApp-gesprek waarin je elkaar alleen maar audio verstuurt. Deze berichten voorzie je eventueel van een bijpassende foto en wat links naar relevante websites of artikelen.

Vervolgens ga je via spraakberichten het gesprek aan. Je kunt in Swell zowel persoonlijke als groepsgesprekken voeren. Ook is het mogelijk om podcasts op te nemen, die toepasselijk Swellcasts worden genoemd.

Download Swell voor Android of iOS (gratis)

105 Wat is Swellcasting?

GoPro Quik

De losse GoPro- en Quik-app zijn samengevoegd. De nieuwe app, die simpelweg Quik heet, gebruik je onder meer om je GoPro-camera te bedienen. Maar ook als je die niet hebt, kan de app nuttig zijn.

Quik is namelijk een krachtige bewerker voor foto's en video's. Naast de standaard bewerkingsopties kun je onder meer filters toevoegen, thema's instellen en bijvoorbeeld de afspeelsnelheid van een filmpje wijzigen.

Ook beschikt Quik over een 'Mural', een privé Instagram-tijdlijn die alleen jij kunt zien. Op die manier kun je al je favoriete foto's en video's ordenen en momenten herbeleven.

Quik is een gratis app, maar om alle functies te gebruiken, moet je een abonnement afsluiten.

Download Quik voor Android of iOS (gratis)