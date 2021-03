De Amerikaanse ruimtevaartorganisaties NASA en SpaceX hebben een overeenkomst gesloten om data te delen, waarmee voorkomen moet worden dat hun satellieten tegen elkaar aan vliegen. De deal zal volgens NASA bijdragen aan een verbetering van de veiligheid in de ruimte.

NASA en SpaceX spreken onder meer af elkaar op de hoogte te houden van lanceringen en trajecten van ruimtevoertuigen, zodat die niet tegen elkaar aan komen. "Nu commerciële bedrijven vaker satellieten lanceren, is het belangrijk dat we de communicatie verbeteren en informatie uitwisselen", zegt NASA-topman Steve Jurczyk. "Zo kunnen we een veilige ruimteomgeving bewaren."

SpaceX moet volgens de afspraken ook zorgen dat zijn satellieten minimaal 5 kilometer boven of onder het hoogste en laagste punt van het International Space Station (ISS) blijven.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft inmiddels ruim duizend Starlink-satellieten rond de aarde zweven. Deze zijn bedoeld om mensen op aarde van internet te voorzien. Uiteindelijk wil het bedrijf 42.000 van zulke satellieten in een baan om de aarde brengen.

NASA en SpaceX werken vaker samen. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar in mei, toen twee astronauten met de Crew Dragon-capsule van SpaceX naar het ISS werden gebracht.