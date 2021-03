Twitter gaat het beleid voor het gedrag van politici op Twitter herzien, zo kondigde het bedrijf aan op zijn website. Het platform roept hierbij de hulp van gebruikers en experts in.

Het bedrijf verspreidde vrijdag een enquête waarin mensen hun mening kunnen geven. "We willen horen of het publiek vindt dat wereldleiders zich aan dezelfde regels op Twitter moeten houden als anderen", schrijft het sociale medium. "En we willen weten wat een gepaste straf is als een regeringsleider de regels overtreedt."

Twitter is ook in gesprek met academici en experts op het gebied van mensenrechten.

In 2017 paste Twitter zijn beleid aan nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "kleine raketman" had genoemd. Hij zei in de tweet dat de Noord-Koreanen er niet lang meer zouden zijn. Noord-Korea vatte de tweet op als oorlogsverklaring.

Hoewel de tweet in strijd met de richtlijnen van Twitter was, werd het bericht niet verwijderd. Volgens het platform was de tweet nieuwswaardig en in het publieke belang.

Sociale media worstelen met aanpak van politici

Toch vinden socialemediabedrijven het lastig om grenzen aan te geven. Twitter en Facebook proberen waarschuwingen te plaatsen bij berichten waarvan de inhoud mogelijk niet klopt.

Toch werd eerder dit jaar ingegrepen na de bestorming van het Capitool in de VS. In een video deed Trump uitspraken die konden worden opgevat als aanzetten tot haat.

Na nog twee andere berichten, waarin hij onder meer beweerde dat zijn achterban oneerlijk werd behandeld bij de verkiezingen, werd Trump permanent geblokkeerd op Twitter. Op dit moment kan hij ook niet bij zijn account op Facebook.