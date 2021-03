Facebook schrijft donderdag in een blogpost een gadget te ontwikkelen voor om de pols, waarmee de drager een augmentedrealitybril kan bedienen. Het bedrijf is van plan om later dit jaar zo'n bril op de markt te brengen.

Met een AR-bril zien gebruikers een virtuele laag over hun omgeving, die via projecties op de brillenglazen worden weergegeven. Om zo'n bril te bedienen werkt Facebook aan een polsband die vingerbewegingen van de drager te herkennen. Ook kan het apparaatje signalen van de zenuwen detecteren om complexe hand- en vingerbewegingen te registreren.

Door bijvoorbeeld met een duim te tikken of vegen, kunnen gebruikers bijvoorbeeld functies selecteren of door apps bladeren. Facebook zegt nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling te zijn.

Het is dan ook de vraag of deze band al werkt met de eerste AR-bril die Facebook op de markt wil brengen. Het bedrijf werkt samen met Ray-Ban aan een slimme bril die dit jaar moet verschijnen. Maar Facebooks financieel directeur David Wehner temperde recent al de verwachtingen en zegt dat de bril "niet eens in de buurt komt" van wat het bedrijf uiteindelijk van plan is.

Afgelopen september zei Facebook dat het nog wel vijf tot tien jaar duurt voordat de eerste AR-brillen op de markt komen die de potentie van augmented reality waarmaken.