Wat is de beste alles-in-1-zwart-witprinter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel mensen zoeken een printer waarmee je ook kunt scannen en kopiëren. Die printers worden alles-in-1-printers genoemd.

Bij alles-in-1-zwart-witprinters doen laserprinters het goed. De tekst is haarscherp en je hebt geen last van uitdrogende inkt. Maar als je regelmatig print kan ook een inkttankprinter een goede optie zijn. Een inkttankprinter heeft een ingebouwde inkttank die je met goedkope inktflesjes kunt navullen.

De Consumentenbond test printers op onder meer afdrukprestaties, afdrukgemak en de kosten en verbruik van inkt of toner. Er zijn in totaal 167 printers getest die verkrijgbaar zijn. Al is het aantal winkels waar de printers verkrijgbaar zijn momenteel wel wat beperkt.

Binnen de categorie alles-in-1-zwart-witprinters is een laserprinter van Canon de Beste uit de Test. Een laserprinter van Brother is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Canon i-SENSYS MF269dw

Deze laserprinter van Canon is niet bepaald goedkoop. Maar als je veel print, is het een prima keuze. Hij print razendsnel en de teksten op de printjes zijn superscherp en goed zwart. Over vijf pagina's doet hij zo'n 15 seconden.

De aanschafkosten zijn weliswaar hoog, maar na de aanschaf zijn de printkosten juist laag. Vijf pagina's tekst kosten nog geen 10 cent aan toner, uitgaande van een 051H tonercartridge. Met deze tonercartridge van 90 euro print je ruim 4.600 tekstpagina's.

Met de Canon kun je automatisch dubbelzijdig printen, scannen en kopiëren. Hiermee bespaar je papier. Hij heeft ook automatische documentinvoer waarmee je makkelijk een stapeltje pagina's scant of kopieert.

Een nadeel is dat afbeeldingen soms wat licht en korrelig worden geprint. Kopieën komen er soms juist wat donker en korrelig uit.

Beste Koop: Brother MFC-L2710DW

Geef je liever wat minder geld uit, dan is de Brother een goed alternatief. Deze laserprinter is al iets langer op de markt en heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Printen doet hij goed en snel. Tekstpagina's zien er professioneel en helder uit. Over vijf pagina's doet hij zo'n achttien seconden. Met een normale cartridge print je bijna twaalfhonderd tekstpagina's. Zo'n cartridge (TN-2410) kost maximaal 52 euro (vaak zelfs goedkoper). Per pagina zijn de printkosten dan nog geen 5 cent.

Net als de Canon kan ook de Brother dubbelzijdig printen. Ook heeft hij automatische documentinvoer. Maar let op: automatisch dubbelzijdig scannen is niet mogelijk.

Een nadeel is dat gescande foto's nogal donker zijn. Dit is nog duidelijker te zien bij kopieën van originelen in kleur.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.