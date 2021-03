Facebook-medewerkers die slachtoffer zijn geworden van seksueel of huiselijk geweld mogen voortaan betaald verlof opnemen van het bedrijf. Dat mag ook als het hun naasten overkomt, zei operationeel directeur Sheryl Sandberg woensdag.

Werknemers van Facebook wereldwijd kunnen tot twintig verlofdagen opnemen als zij of een familielid slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Voorheen konden alleen werknemers in de Verenigde Staten onbetaald verlof opnemen. Dat mocht bovendien alleen als zij zelf het slachtoffer waren.

Volgens Sandberg erkent Facebook met de aanpassing dat huiselijk en seksueel geweld iedereen aangaat. "Het is een situatie waarin je betaald verlof nodig hebt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een geliefde", zo zei de Facebook-bestuurder.

Door de coronamaatregelen, zoals het advies om thuis te werken, zijn relaties, de geestelijke gezondheid en financiële stabiliteit onder druk komen te staan. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van huiselijk geweld toe, bleek eerder al uit onderzoek.

Hoe het aanvragen van het verlof in de praktijk werkt, is niet bekendgemaakt. Medewerkers zouden het bijvoorbeeld moeilijk kunnen vinden om hun werkgever te laten weten dat ze slachtoffer zijn van seksueel of huiselijk geweld.