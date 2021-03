Meer dan de helft (54 procent) van de online aankopen van producten in Nederland wordt via marktplaatsen gedaan. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Multiscope en de Hogeschool van Amsterdam.

Onder deze marktplaatsen vallen ook online warenhuizen die producten van partners verkopen, zoals bol.com of Wehkamp. Bijna zevenduizend respondenten van achttien jaar en ouder die in de afgelopen drie maanden producten of diensten via internet hebben gekocht, zijn voor het onderzoek ondervraagd.

Vooral films, muziek en boeken worden vaak op online marktplaatsen gekocht. 80 procent van de ondervraagden zegt dat in de laatste drie maanden te hebben gedaan. In de categorie sport, spel en hobby gaat het om een aandeel van 65 procent en in de categorie elektronica om 63 procent.

De minst populaire aankopen zijn voeding, verzorgingsproducten en schoonmaakproducten. 26 procent zegt zulke producten in de laatste drie maanden te hebben gekocht op een online marktplaats.

Van alle online marktplaatsen zijn warenhuizen het populairst. 94 procent van alle online shoppers heeft daar weleens iets gekocht. De populairste zijn bol.com (87 procent), Wehkamp (39 procent), AliExpress (39 procent), Blokker (32 procent) en Amazon (27 procent).

Online winkelaars kiezen hun marktplaatsen voornamelijk uit op basis van de omvang van het aanbod. Andere doorslaggevende factoren zijn lagere prijzen, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en goede bezorgopties. In het keuzeproces zijn de informatievoorziening, garantievoorwaarden en kwaliteit van de producten minder belangrijk.