De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft woensdag de website opkomstenuitslag.nl offline gehaald. Het was mogelijk om in de broncode van de site het voorlopige opkomstpercentage en de uitslagen per partij in verschillende steden in te zien, meldt Tweakers.

De site toonde data uit de StembureauApp, die in zestien gemeenten in gebruik is. Die app ondersteunt stembureaus bij het tellen van de stemmen. Een lezer van Tweakers vond in de broncode van de website een bestand met daarin opkomstcijfers en de uitslagen per partij. Het ging om zowel absolute aantallen als percentages.

Het zou in vier grote steden zijn misgegaan: Groningen, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven. Het lijkt er niet op dat het gaat om de uitslagen van alle stembureaus in die steden. Zo waren bijna 2.500 in Nijmegen uitgebrachte stemmen in het bestand terug vinden en in het geval van Den Haag waren het er maar 147. In totaal ging het om 5.942 stemmen.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn afgelopen maandag begonnen en duren tot woensdagavond. Voor die tijd is het niet toegestaan om uitslagen te publiceren, omdat deze informatie kiezers die nog moeten stemmen kan beïnvloeden.

Hoe het heeft kunnen misgaan, is nog niet helemaal duidelijk. "Normaal gesproken start de telling na het sluiten van de stembussen op de verkiezingsdag. Bij deze verkiezingen mochten briefstemmen al vanaf woensdagochtend 09.00 uur worden geteld. Deze worden dus ook al in de app verwerkt", legt VNG-woordvoerder Ruud Koerts uit.

"Het bleek nu mogelijk om de uitslagen van de eerste tellingen al uit de code te halen. Dat is niet de bedoeling en daarom is de website offline gehaald", aldus Koerts.