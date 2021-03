Samsung denkt dit jaar geen nieuw model van de Galaxy Note uit te kunnen brengen vanwege een chiptekort, meldt Bloomberg woensdag.



Het wereldwijde tekort aan chips is ontstaan doordat de vraag naar elektronica de afgelopen tijd flink is toegenomen. De chips worden niet alleen gebruikt in smartphones, maar bijvoorbeeld ook in spelcomputers en auto's. Zo zijn bijvoorbeeld ook PlayStation 5-consoles momenteel moeilijk leverbaar door het tekort.

De Galaxy Note is een van Samsungs bestverkochte telefoons. Topman Koh Dong-jin vertelde op een jaarlijkse bijeenkomst voor investeerders dat het dit jaar moeilijk wordt om in de tweede helft van het jaar een nieuwe versie van de smartphone uit te brengen.

"De vraag en het aanbod van chips in de IT-sector sluiten wereldwijd niet op elkaar aan. Onze bedrijfsleiders ontmoeten partners in het buitenland om deze problemen op te lossen, maar helaas is dat nog niet voor 100 procent gelukt", zei hij.

Normaal gesproken brengt Samsung ieder jaar een nieuw model van de Galaxy Note uit in augustus. Dong-jin betwijfelt of dat dit jaar gaat lukken door het chiptekort. Hij zegt nu te mikken op ergens volgend jaar, maar de timing kan nog worden aangepast.