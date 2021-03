Samsung heeft woensdag de Galaxy A52 en Galaxy A72 gepresenteerd, telefoons in de middenklasse van de markt. Van de Galaxy A52 komt een 5G-versie op de markt en de Galaxy A72 onderscheidt zich met een 3x-zoomlens.

De telefoons volgen de vorig jaar verschenen Galaxy A51 en A71 op. De Galaxy A-serie van Samsung is populair omdat de telefoons betaalbaarder zijn dan Samsungs toptelefoons, maar steeds vaker wel van hoogwaardige functies voorzien zijn.

De Galaxy A52 verschijnt in twee versies: één met 5G-ondersteuning en één zonder. Beide hebben een scherm van 6,5 inch. De Galaxy A72 heeft een iets groter scherm van 6,7 inch.

Alle toestellen hebben een hogere beeldververssnelheid dan hun voorgangers. De A52 en A72 halen een snelheid van 90 Hz (ten opzichte van 60 Hz in de A51 en A71) en de A52 5G wordt 120 keer in één seconde ververst. Daarmee ogen beelden soepeler tijdens het gamen of scrollen.

De nieuwe Galaxy A-telefoons hebben achterop vier cameralenzen. Ze hebben een standaardlens (64 megapixel), een groothoeklens (12 megapixel) en een macrolens (5 megapixel). Het verschil tussen de telefoons is dat de A52 een dieptesensor heeft, terwijl de A72 is voorzien van een zoomlens (8 megapixel) waarmee tot drie keer zonder kwaliteitsverlies kan worden ingezoomd.

De Galaxy A52 heeft een accu van 4.500 mAh en de A72 heeft er een van 5.000 mAh. Volgens Samsung gaan de telefoons tot twee dagen mee op een lading. De Galaxy A52 kost 349 euro, de 5G-versie 429 euro en de Galaxy A72 kost 449 euro. De telefoons zijn direct verkrijgbaar.