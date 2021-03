De politie stopt met zijn Politie-app. Op 30 maart verdwijnt ze uit de appwinkels van Google en Apple. Volgens de politie wordt de app weinig gebruikt.

Het is niet precies bekend hoe vaak de app is gedownload, maar de politie schrijft dat het te weinig oplevert om de Politie-app aan te houden. "Het bijhouden van de app kost geld en die kosten wegen niet op tegen wat het oplevert. Dat is zonde. Dat geld en die energie steken we liever in de kanalen die de mensen wel opzoeken."

Gebruikers worden daarom doorverwezen naar de mobiele website van de politie. Daar biedt de politie dezelfde mogelijkheden als in de app.

Met de app kunnen mensen onder meer aangifte doen, vragen stellen, politienieuws lezen en een tip over een verdachte situatie doorgeven.