Een tiener die vorig jaar de Twitter-accounts van onder anderen Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk en Kanye West hackte, moet drie jaar de jeugdgevangenis in, schrijft de Tampa Bay Times. De inmiddels achttienjarige Graham Clark gebruikte de accounts om mensen op te lichten voor bitcoins.

Clark kreeg samen met twee partners een tiental prominente Twitter-accounts in handen. Vervolgens plaatste hij berichten waarin hij vroeg of mensen geld naar een bitcoinrekening wilden overmaken. Hij beloofde dat bedrag te verdubbelen. Clark verdiende op die manier in totaal zo'n 117.000 dollar (98.000 euro).

Vorig jaar werd Clark aangehouden. Omdat hij toen zeventien jaar was, werd hij veroordeeld als minderjarige. Nadat hij zijn daden toegaf en een overeenkomst met de aanklagers sloot, moet hij drie jaar de cel in. Daarna volgen drie jaar voorwaardelijk, met een minimumstraf van tien jaar als hij in de proeftijd opnieuw in de fout gaat.

Het geld dat Clark met de oplichtingszaak verdiende, is inmiddels terug bij de slachtoffers.

Zowel de FBI als Twitter startte na de hack een onderzoek. Daaruit bleek dat Clark via medewerkers toegang had gekregen tot interne systemen. "We zijn wakker geschud met de gedachte hoe belangrijk elke persoon in ons team is voor de bescherming van onze dienst", schreef Twitter. "We nemen die verantwoordelijkheid serieus en iedereen hier zet zich in om informatie van gebruikers te beschermen."