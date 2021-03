Google gaat de commissie die ontwikkelaars moeten betalen voor het verkopen van apps in de Play Store halveren, meldt het bedrijf op zijn website. De verlaging geldt tot een ontwikkelaar in een jaar meer dan 1 miljoen dollar (zo'n 840.000 euro) heeft verdiend via verkopen in de Play Store.

De afdracht is op dit moment standaard 30 procent voor elke ontwikkelaar, maar dat percentage wordt vanaf 1 juli verlaagd naar 15 procent. Ontwikkelaars die al meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen, betalen nog steeds 30 procent aan commissie.

Volgens Google zal de verandering voor 99 procent van de Android-ontwikkelaars minder kosten opleveren. "Met dit geld kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld meer werknemers aannemen of servercapaciteit opschalen", schrijft Google.

Apple ging Google in dit geval voor. Sinds 1 januari van dit jaar dragen ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen 15 procent van hun inkomsten af aan Apple. Ontwikkelaars die meer verdienen, moeten 30 procent van hun totale omzet aan commissie betalen.

Ondertussen zijn Apple en Google verwikkeld in rechtszaken met Fortnite-maker Epic Games over het commissiepercentage. Grote bedrijven dragen nog steeds 30 procent af en dat vindt Epic te veel. Vorig jaar probeerde Epic daarom een eigen betaalsysteem in zijn Fortnite-app te bouwen, waarmee het de regels van Apple overtrad. Sindsdien is Fortnite niet meer in de App Store te vinden.