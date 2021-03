Google brengt een nieuwe versie van zijn slimme speaker Nest Hub uit, zo blijkt dinsdag. De tweede versie krijgt 'Sleep Sensing', een functie die de slaap van een gebruiker kan analyseren. Daarvoor hoeft geen sensor te worden gedragen.

Volgens Google is de Nest Hub populair onder gebruikers als apparaat voor op het nachtkastje, omdat er geen camera's in zitten. Sleep Sensing volgt de gebruiker niet via videobeelden, maar analyseert zijn bewegingen met soli, een vorm van radartechnologie.

Daarnaast worden de microfoons van de Nest Hub ingezet om kuch- en snurkgeluiden op te pikken, en houden de licht- en temperatuursensoren de omgeving in de gaten.

Elke ochtend krijgt de gebruiker een samenvatting van zijn of haar slaap te zien. Het apparaat biedt daarnaast suggesties voor wat de ideale bedtijd is en als er bepaalde zaken opvallen in iemands slaap, geeft Google daar tips voor.

Geluidsopnames worden niet doorgestuurd

Volgens Google is de privacy van de functie goed geregeld omdat Sleep Sensing optioneel is. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt dat op het scherm duidelijk gemaakt.

Geluidsopnamen van kuchen en snurken worden volgens Google op het apparaat zelf verwerkt en niet naar de servers van het internetbedrijf gestuurd. Slaapdata kunnen altijd verwijderd worden en worden niet gebruikt voor het personaliseren van advertenties, belooft de techgigant.

De Nest Hub is officieel niet in Nederland te koop, maar wel in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Australië.