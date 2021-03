Wordfeud is nog altijd erg populair in Nederland. Vorig jaar werd de Scrabble-app bijna een half miljoen keer gedownload, blijkt dinsdag uit cijfers die het marktanalysebedrijf Sensor Tower deelt met het AD.

In totaal werd de app in 2020 zo'n 488.000 keer geïnstalleerd in Nederland. Dat is een groei van 4 procent ten opzichte van 2019, toen Wordfeud 471.000 keer werd gedownload. In 2018 ging het nog om 421.000 installaties.

De app was vooral vorig jaar maart populair, toen de eerste lockdown inging. Het spel werd die maand 104.000 keer gedownload. Op 22 maart werd het spel zevenduizend keer geïnstalleerd; het grootste aantal per dag ooit.

Wordfeud is vanaf 2014, het jaar waarin de app werd uitgebracht, in totaal 3,6 miljoen keer gedownload in Nederland. Ons land is daarmee een van de grootste afnemers van het online spel.