Matthijs Pontier is terug op Twitter, nadat zijn account van maandag tot dinsdag tijdelijk was geschorst. Het is niet duidelijk waarom de lijsttrekker van de Piratenpartij zich 24 uur niet op het platform mocht vertonen. De Piratenpartij is een van de 37 partijen die deze week meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Om 13.26 uur kon Pontier weer op zijn Twitter-account. "I'm back!", tweet de lijsttrekker. Wie voor die tijd het profiel van Pontier bezocht, kreeg een bericht te zien dat het account tijdelijk was opgeschort. "Er is verdachte activiteit opgemerkt", meldde Twitter. Vervolgens was het na doorklikken mogelijk om het profiel alsnog te bekijken.

Het is niet bekend wat Twitter als verdachte activiteit beschouwde. Een woordvoerder van het sociale medium bevestigt maandag dat het account van Pontier tijdelijk geblokkeerd was, maar wil niet zeggen waarom. "Dat wordt alleen rechtstreeks met de eigenaar van het account gecommuniceerd", aldus de woordvoerder.

De Piratenpartij noemde de blokkade op Twitter "een raadsel". De partij denkt dat het account werd geschorst nadat Pontier enkele video's van een demonstratie tegen de lockdown had verspreid. "We weten niet of dat er iets mee te maken heeft."

Pontier zei tegen RTL Nieuws alleen maar te kunnen gokken wat er is gebeurd. "Maar er waren wel wat berichtjes van mij over politiegeweld op het Malieveld en die gingen vrij hard."

Twitter greep vorige week ook in na tweets van een politicus. Toen werd een waarschuwing geplaatst bij een tweet van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Volgens het platform was zijn bericht over vaccinaties tegen COVID-19 misleidend.