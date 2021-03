De chatdienst Signal werkt niet meer in China, melden verschillende gebruikers op sociale media. Volgens Greatfire.org, een website die censuur in het land bijhoudt, is ook de website van Signal in het land geblokkeerd.

Het is volgens Chinese gebruikers sinds maandagavond niet meer mogelijk om berichten te versturen via Signal. Alleen met een een virtual private network (VPN), waarmee je je locatie kan verdoezelen, werkt de dienst nog.

Het is niet duidelijk of het om een tijdelijke of permanente blokkade van Signal gaat. De app is nog wel beschikbaar in de Chinese App Store van Apple en de dienst doet het ook nog in Hongkong. Signal heeft nog niet gereageerd.

China blokkeert vaker apps en diensten uit het buitenland. Zo werken diensten van Google niet en kunnen mensen geen gebruik maken van WhatsApp en Facebook. In China is WeChat de meestgebruikte chatapp.