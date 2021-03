Tinder gaat gebruikers de optie bieden om te controleren of hun match ooit in aanraking is geweest met de politie. Dat gebeurt aan de hand van technologie van de non-profitorganisatie Garbo, die door Tinder-moederbedrijf Match Group is overgenomen.

Amerikaanse gebruikers kunnen dankzij het platform Garbo later dit jaar een background check uitvoeren, schrijft Match Group. Het is niet bekend wat Match Group voor de overname heeft betaald.

Garbo is een platform dat online checks uitvoert zodat mensen veilig kunnen daten. De organisatie werd opgericht door Kathryn Kosmides, een slachtoffer van gendergerelateerd geweld. Garbo zoekt op het internet naar onder meer arrestaties, veroordelingen en geweldsmisdrijven. Daarvoor heeft het platform naar eigen zeggen niet meer nodig dan een naam en een telefoonnummer.

Zo'n check zal geen gratis functie op Tinder zijn, schrijft The Verge. Het is niet duidelijk hoeveel de optie gaat kosten en of die onderdeel van een abonnement wordt.

De komende maanden wordt de dienst op Tinder getest. Daarna moeten ook andere datingapps van Match Group, zoals OkCupid en Hinge, de mogelijkheid krijgen om van Garbo gebruik te maken. Het is niet bekend of en wanneer Nederlandse gebruikers de checkfunctie kunnen gebruiken.