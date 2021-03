Google heeft vorig jaar ruim 99 miljoen aan coronagerelateerde advertenties tegengehouden. Het gaat om reclames die artikelen als mondkapjes en handgels adverteerden voor hogere prijzen dan ze daadwerkelijk waard waren. Ook werden advertenties voor nepbehandelingen en nepvaccinaties geblokkeerd.

Het komt volgens het bedrijf vaker voor dat kwaadwillenden misbruik maken van wereldwijde gebeurtenissen als de coronapandemie. Deze mensen proberen via Google's advertentieplatforms reclames te verspreiden voor hun malafide producten of diensten. Veel websites gebruiken Google's dienst om advertenties aan bezoekers te kunnen tonen.

De geblokkeerde corona-advertenties beloofden bijvoorbeeld wondermiddelen of zeiden medische maskers te kunnen verkopen toen ze wegens leveringsproblemen nog schaars waren. De laatste tijd ziet Google meer advertenties die beloven vaccinaties te kunnen leveren, terwijl ze dit eigenlijk niet kunnen.

Google rapporteert jaarlijks over geblokkeerde advertenties. In totaal blokkeerde of verwijderde het bedrijf vorig jaar wereldwijd ruim 3,1 miljard reclames, omdat ze het beleid van Google schonden. Dit komt neer op bijna 5.900 advertenties per minuut. In 2019 blokkeerde of verwijderde het bedrijf nog 2,7 miljard advertenties.

Naast de miljarden geblokkeerde advertenties heeft Google beperkingen opgelegd aan 6,4 miljard reclames. Het is voor het eerst dat Google in een rapport informatie deelt over de beperkte advertenties. In veel gevallen is het wereldwijd blokkeren van een advertentie namelijk onnodig, omdat hij in bepaalde werelddelen wel door de beugel kan. Wetgeving daarover verschilt immers per land.

Kat-en-muisspel

Google zegt niet hoeveel advertenties er specifiek in Nederland zijn geblokkeerd. Scott Spencer, hoofd van Googles advertentietak, zegt tegen NU.nl dat het lastig is om dit onderscheid in landen of talen te maken. "Baseer je dit dan op herkomst van de adverteerder, of juist op wie de advertentie leest? Daarnaast zijn er ook advertenties die voor heel Europa gelden. Het is erg lastig om specifiek per land zulke cijfers te geven."

Het is de tiende keer dat Google dit rapport opstelt. In het afgelopen decennium zag Spencer een verschuiving in malafide advertenties. "Vroeger plaatsten kwaadwillenden een code op je computer waarmee het leek alsof je op bepaalde advertenties klikte. Met iedere klik kreeg een adverteerder geld. Wij ontwikkelden systemen om dat tegen te gaan."

Inmiddels proberen criminelen hun malafide advertenties te verhullen voor Google. Google scant namelijk met duizenden mensen en kunstmatige intelligentie naar deze advertenties. Als een malafide adverteerder merkt dat Google aan het scannen is, kan hij met 'verhulsoftware' zorgen dat de advertenties op dat moment iets anders laten zien. Kijkt Google weg, dan schakelen ze weer over op de nepadvertenties.

In Europa zijn clickbaitkoppen over beroemdheden populair

Spencer zegt dat in Europa onder malafide adverteerders clickbaitkoppen over beroemde personen populair zijn. De adverteerders plaatsen dan een afbeelding met een bekendheid met de tekst 'Wist u dat...' ernaast. Klikken gebruikers op zo'n advertentie, dan worden ze naar een site gebracht waar de kwaadwillenden hun persoonsgegevens en creditcardinformatie proberen af te troggelen om deze te kunnen misbruiken.

Google zegt wel steeds betere technieken te ontwikkelen om deze verhullende advertenties tegen te kunnen gaan. "De malafide adverteerders zijn niet een paar mensen in een schuurtje, maar echt grote organisaties die veel lijken op 'goede' adverteerders. Maar wij zijn ook groot en nemen onze verantwoordelijkheid hier serieus op."