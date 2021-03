Twitter heeft maandag zijn excuses aangeboden voor een fout op zijn netwerk. Mensen die het woord 'Memphis' tweetten, kregen een tijdelijke ban en een officiële waarschuwing.

Afgelopen weekend maakten verschillende mensen melding van de fout. Volgens Twitter is het probleem inmiddels opgelost en zijn de accounts hersteld. "Het spijt ons dat dit is gebeurd", meldt het ondersteuningsaccount van Twitter.

Het is onduidelijk hoe de bug is ontstaan. Mensen die 'Memphis' schreven, ontvingen een bericht waarin stond dat ze "de regels voor het plaatsen van privégegevens" hadden overtreden. Daarna werden accountfuncties beperkt.

De bug kwam onder meer aan het licht nadat mensen sinds vrijdag over de Nederlandse voetballer Memphis Depay probeerden te tweeten, waarna hun mogelijkheden werden beperkt. "Hé Twitter, mogen we alweer over hem praten?", schreef het account van zijn club Olympique Lyonnais zondag met een foto van Depay.

Ook het account van het NBA-team Memphis Grizzlies ondervond problemen vanwege de bug. Zij verwezen dit weekend naar Memphis als het 'M-woord'.