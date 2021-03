Een rechtszaak die vorig jaar tegen Google is aangespannen mag ondanks bezwaren van de techreus doorgaan. Dat bepaalde een rechter in de Amerikaanse staat Californië, schrijft Bloomberg. De Chrome-browser van Google zou volgens de aanklagers de privacy van gebruikers schenden.

In de aanklacht staat dat Google informatie van mensen verzamelt als ze Chrome in de privémodus, de incognitomodus, gebruiken. De aanklagers noemen dat illegaal en willen dat Google-moederbedrijf Alphabet 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) aan schadevergoeding betaalt. Het gaat om een zaak waar mensen zich bij kunnen aansluiten als ze denken slachtoffer te zijn geworden van de praktijken van Google.

Het techbedrijf probeerde de zaak te laten seponeren, maar de rechter schreef in haar uitspraak dat Google "gebruikers niet op de hoogte stelde dat Google gegevens verzamelt als de gebruiker zich in de privémodus bevindt".

Volgens Google wordt aan gebruikers wel degelijk duidelijk gemaakt dat 'incognito' niet 'onzichtbaar' betekent. Activiteit van de gebruiker kan tijdens een privésessie nog steeds zichtbaar zijn voor websites die ze bezoeken en voor advertentiediensten die de websites gebruiken.

Google zegt de claims van de rechtszaak te betwisten en zal zich er "krachtig tegen verdedigen". Het bedrijf herhaalt dat de zoekmachine op voorhand eerlijk is over de gegevens die in de privémodus worden verzameld. "Zoals we elke keer dat gebruikers een nieuw incognitotabblad openen duidelijk aangeven, kunnen websites mogelijk informatie verzamelen over de zoekactiviteit", aldus de woordvoerder.