Google heeft vrijdag in een blogpost uitgehaald naar Microsoft. De discussie gaat over het betalen voor nieuws dat op verschillende platforms wordt gedeeld.

Microsoft dringt er wereldwijd bij beleidsmakers op aan maatregelen goed te keuren waarmee tech-platforms worden gedwongen te betalen voor het plaatsen van nieuws.

Dat is bij Google in het verkeerde keelgat geschoten. Het bedrijf, dat onderdeel is van Alphabet, stelt dat Microsoft uitgevers van nieuws meer macht zou geven in de onderhandelingen. Microsoft zou mediapartijen die onderhandelen over de voorwaarden met "onverbloemd bedrijfsopportunisme" tegen techbedrijven opzetten, aldus Google.

"Ze grijpen terug op hun vertrouwde werkwijze waarbij ze concurrenten aanvallen en lobbyen voor regelgeving die hun eigen belangen dient", schrijft Kent Walker (foto), hoofd juridische zaken van Google. "Ze doen nu uitspraken ten gunste van zichzelf en zijn zelfs bereid om de manier waarop het open web werkt af te breken in een poging een concurrent te ondermijnen."

Microsoft steunde eerder publiekelijk een wet in Australië die Facebook er vorige maand toe aanzette een nieuwsstop op te leggen op zijn platforms. Microsoft riep ook op tot een soortgelijke maatregel in Europa.