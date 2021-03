De politie heeft in Twente elf personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij WhatsApp-fraude. Ze zouden hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld aan criminelen, meldt de politie vrijdag.

De personen die zijn opgepakt komen allemaal uit Twente en zijn tussen de 20 en 33 jaar. Hun gegevens kwamen naar voren in verschillende onderzoeken naar WhatsApp-fraude.

Bij dit soort fraude doet een crimineel zich vaak voor als een bekende, zodat slachtoffers minder snel doorhebben dat ze worden opgelicht. Oplichters kiezen bijvoorbeeld een foto van de bekende en gebruiken die als profielfoto. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld een nieuw nummer te hebben en in een noodsituatie te verkeren, waardoor ze snel geld nodig hebben.

De elf verdachten zouden hun rekeningen hebben laten misbruiken door criminelen. Mensen die dat doen, worden door de politie ook wel 'geldezels' genoemd. "Door het aanhouden en verhoren van de geldezels vergroot de politie de kans om bij andere spelers in de netwerken te komen. Ook wordt het voor criminelen lastiger om geld weg te sluizen als er geen geldezels meer kunnen worden ingezet", schrijft de politie.

In totaal kwam uit verschillende onderzoeken een groep van negentig fraudeurs uit Twente in beeld. Een groot deel van deze verdachten is de afgelopen tijd aangehouden en verhoord. De politie verwacht de komende tijd meer acties tegen WhatsApp-fraudeurs uit te voeren op andere plekken in Nederland.