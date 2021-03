Microsoft heeft een oplossing gevonden voor controllers van de nieuwe Xbox Series X en S, die soms plotseling verbinding verliezen tijdens het gamen. Een nieuwe update die deze week is uitgebracht, moet de problemen oplossen, meldt een medewerker van het bedrijf vrijdag op Twitter.

"We weten dat sommige spelers ervaren dat hun nieuwe draadloze Xbox-controller verbinding verliest. Onze teams werken aan een oplossing voor in een toekomstige update", zei een woordvoerder van Microsoft in januari.

Die update lijkt deze week te zijn uitgebracht. Volgens Xbox-medewerker Jason Ronald zouden de meeste problemen met controllers die plotseling de verbinding verliezen nu opgelost moeten zijn. Gebruikers moeten wel eerst de update downloaden.

De klachten gaan over de nieuwe controllers van de Xbox Series X en S, die sinds november verkrijgbaar zijn. De controllers worden meegeleverd bij aankoop van de consoles, maar zijn ook los te koop.

Hoeveel mensen last hadden van het probleem, is niet duidelijk. Op een klachtenforum van Microsoft is een topic geopend dat inmiddels ruim 89 pagina's telt.