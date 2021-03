Kruip geblinddoekt achter het stuur in Blind Drive of herspeel klassieke levels in Call of Duty: Mobile. Dit zijn de apps van de week.

Blind Drive

In games kun je dingen doen die je in het echte leven beter kunt laten. Blind Drive heeft met dit gegeven in het achterhoofd een erg originele racegame bedacht. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een spel waarbij je vooral je oren nodig hebt. In Blind Drive neem je geblinddoekt plaats achter het stuur en is het aan jou om ongeschonden 28 levels door te komen.

Met een flinke dosis flauwe humor en het idee dat je het volledige spel met je ogen dicht kunt uitspelen, is dit een racespel dat je zelden tegenkomt. Het proberen waard dus als je een keer iets anders wil dan de zoveelste rally- of Formule 1-simulator.

Download Blind Drive voor iOS of Android (4,49 euro)

1 Bekijk de trailer van Blind Drive

Mistico

Mistico grijpt terug naar de hoogtijdagen van de point-and-click-adventures: in het spel onderzoek je een mysterieus Spaans eiland, waar je aankomt met enkel een stukje papier met daarop wat coördinaten. Vervolgens is het aan jou om de omgevingen te onderzoeken en zo het mysterie van dit eiland op te lossen.

Je beweegt door op het scherm te tikken en verzamelt gaandeweg verschillende aanwijzingen en objecten. Door deze slim te combineren, los je puzzels op en kom je verder in het verhaal. Het spel heeft een eenmalige aanschafprijs en is daarna volledig te spelen.

De maker van Mistico heeft laten weten dat de app het best tot zijn recht komt op het grotere scherm van een tablet, maar de game is ook beschikbaar op smartphones.

Download Mistico voor iOS en Android (1,09 euro)

1 Bekijk de trailer van Mistico

Call of Duty: Mobile

In de week dat Call of Duty: Warzone precies een jaar bestaat op spelcomputers, verschijnt er ook een grote update voor de mobiele versie van de populaire shooterreeks. De update voegt als belangrijkste verbetering meerdere nieuwe levels en nieuwe spelmodi toe. Zo is de battle-royalemodus uitgebreid met 'Tank Battle', waarbij gepantserde voertuigen aan het spel worden toegevoegd.

De extra levels zullen Call of Duty-fans bekend in de oren klinken: Shoot House en Shipment zijn beroemde levels uit de reeks op consoles, die nu de overstap naar de smartphone en tablet maken.

Call of Duty: Mobile is een verrassend complete versie van Call of Duty voor mobiele apparaten. De besturing met het touchscreen is even wennen, maar werkt vervolgens opvallend goed. Ook kun je een controller koppelen aan je telefoon, waarmee je het spel speelt als op een spelcomputer.

Download Call of Duty: Mobile voor iOS of Android (gratis)