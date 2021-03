Videoland had aan het einde van vorig jaar 903.000 betalende abonnees, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers van RTL Nederland (pdf). Aan het einde van 2019 telde Videoland nog 653.000 abonnees. Dat komt neer op een toename van 38,3 procent.

Er werd ook meer naar films en series op Videoland gekeken. De kijktijd steeg met 81 procent vergeleken met een jaar eerder, al geeft RTL daarover verder geen details.

Volgens RTL is de groei vooral te danken aan het tweede seizoen van de serie Mocro Maffia en het realityprogramma Temptation Island. Beide series zijn exclusief op Videoland te bekijken.

Videoland kwam halverwege 2020 met nieuwe abonnementsvormen. Het goedkoopste basismodel kost 4,99 euro per maand, maar bevat wel reclames. Bij een Plus-abonnement (7,99 euro per maand) kan zonder reclame gekeken worden op twee schermen tegelijk en met het Premium-abonnement (9,99 euro per maand) kan op vier schermen tegelijk worden gekeken.